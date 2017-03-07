Brock Lesnar Vs. Kevin Owens Set For MSG This Weekend, Current Card
Check out the updated card for Sunday’s show at MSG, if you are attending the show we would appreciate a report to webmaster@prowrestling.com.
WWE CHAMPIONSHIP MATCH
BRAY WYATT (C) VS. JOHN CENA
SPECIAL ATTRACTION
BROCK LESNAR (WITH PAUL HEYMAN) VS. KEVIN OWENS
FATAL FOUR WAY MATCH FOR THE WWE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP
DEAN AMBROSE (C) VS. LUKE HARPER VS. BARON CORBIN VS. THE MIZ (WITH MARYSE)
WWE SMACKDOWN TAG TEAM CHAMPIONSHIP MATCH
AMERICAN ALPHA (C) VS. THE USOS
APOLLO CREWS VS. DOLPH ZIGGLER
NIKKI BELLA, BECKY LYNCH, ASUKA & TAMINA VS. ALEXA BLISS, MICKIE JAMES, NATALYA & CARMELLA (WITH JAMES ELLSWORTH)
RHYNO, HEATH SLATER & KALISTO VS. BREEZANGO & CURT HAWKINS
RANDY ORTON, AJ STYLES AND SHANE MCMAHON WILL ALSO APPEAR