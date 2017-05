Bet Wrestling sent the following:

WWE Championship Match

Randy Orton(c) 7/4 vs Jinder Mahal 2/5

United States Championship Match

Kevin Owens(c) 1/12 vs AJ Styles 11/2

SmackDown Tag Team Championship Match

The Usos (c) 1/14 vs Breezango 11/2

6 Woman Tag Match

Naomi(c), Charlotte Flair, and Becky Lynch 5/1 vs Natalya, Carmella, and Tamina 1/10

Sami Zayn 1/2 vs Baron Corbin 6/4

Shinsuke Nakamura 1/66 vs Dolph Ziggler 11/1

Luke Harper 1/14 vs Erick Rowan 11/2

Tye Dillinger 1/6 vs Aiden English 7/2