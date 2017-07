Wrestlers Real Names

Superstar Real Name if ($alph == "ah" || !$alph) { ?> Aaron Grundy Micheal Shaw Abduah Singh Johnathan Rechner Abdullah The Butcher Larry Shreeve Achim Albrecht Achim Albrecht Adam Bomb Bryan Clark Adrian Adonis Keith Franke Afa Afa Anoia Ahmed Johnson Tony Norris Air Wolf Kelly Warren Wolfe Akeem(1 Man Gang) Jerry Grey Akira Nogami Akira Nogami Akira Taue Akira Taue Aldo Montoya PJ Walker Alex Wright Alex Wright Alex "Pug" Porteau Alex Porteau Ali Baba Arteen Ekizian Ali Viziri Kozrow Viziri Al Snow Allen Swarven Alundra Blayze Debra Ann Miceli American Ninja Bryan Adams Andre The Giant Andre Rousinoff Angel of Death David Sheldon Angelo Poffo Angelo Poffo Animal Joe Laurinidas Arachnoid Glen Ruth Arn Anderson Marty Lunde Avalanche John Tenta Avatar Allen Swarven Awesome Kong Dwayne McCullough Ax Bill Eadie Baby Doll Nickla Roberts Bad News Brown Allen Coage Balls Mahoney Johnathan Rechner Bam Bam Bigelow Scott Bigelow Baron Mikel Scicluna Mike Valentino Baron Smedly Charles Wright Baron Von Raschke James Raschke Barry Horowitz Barry Horowitz Bart Colt Micheal Plotcheck Bastion Booger Michael Shaw Batman Tony Marino Battle Kat Brady Boone Beau Beverly Wayne Bloom Beau James James Williams Beauty Terry Simms Beetlejuice Art Barr Belfast Bruiser David Finley Bepo Mongol Josip Peruzovic Bertha Faye Rhonda Singh Bert Prentice Bert Prentice The Berzerker John Nord Beulah McGillicuty Theresa Hayes Big Boss Man Raymond Taylor Big Bryan Adams Bryan Adams Big Bubba Rogers Raymond Traylor Big Daddy Ritter Sylvester Ritter Big Dick Dudley Alex Rizzo Big John Strongbow Edward J. White Big John Studd John Minton Big Josh Matthew Osbourne Big Juice Jeff Warner Big Man Steel Fred Ottman Bib Machine Robert Windham Big Snuka James Reiher Big Titan Rick Bogner Billy Black William Black Bill Goldberg William Goldberg Billy "Superstar" Graham Eldridge Wayne Coleman Black Bart Rick Harris Black Cat Victor Mar Blackjack Lanza Jack Lanza Blackjack Mulligan Robert Windham Black Scorpio Charles Skaggs Blacksmith Darryl Peterson Black Venus Jean Kirkland Black Wasma Charles Skaggs Blake Beverly Micheal Enos Blue Knight John Winiski Jr. Bob Armstrong Bob James Sr Bob Backlund Robert Backlund Bobby Blayze Robert Smedley Bobby Eaton Bobby Eaton Bobby Heenan Raymond Heenan Bobo Brazil Houston Harris Bob Orton Robert Orton Jr. Bob Spark Plug Holly Bob Howard Bob Windham Robert Windham Boo Bradley Johnathan Rechner Borish Breshnikov Josip Peruzovic Boris Malenko: Lawrence Simon Borne Again Matthew Osbourne The Boston Battler Kevin Francis Sullivan Botswana Beast Ben Peacock Brackus Achim Albrecht Brad Armstrong Bob James Jr Brad Rheingans Brad Rheingans Bret Hart Bret Hart Brian Armstrong Brian James III Brian Christopher Brian Lawler Brian Pillman Brian Pillman British Bulldog David Smith Brooklin Brawler Steve Lombardi Brooklyn Stud Glen Gilburdy Brother Love Bruce Prichard Bruno Sammartino Bruno Sammartino Brute Bernard Jim Bernard Brutus Beefcake Edward Leslie Bryant Anderson Bryant Rogowski Buddy Fuller Edward Welch Buddy Landel William Ansor Buddy Lee Parker Dwayne Bruce Buddy Rogers Herman Rhode Buffalo Peterson Darryl Peterson Buh Buh Ray Dudley Mark LeMonico Bull Nakano Keiko Nakano Bull Power Leon White Bunkhouse Buck James Golden Bushwackers: Luke:

Butch: Brian Wickens

Robert Miller Cactus Jack Mike Foley The Canadian Rodderick Tooms Canadian Earthquake John Tenta Canero Casas Erick Casas Ruiz Cannonball Grizzly Paul Neu Cannonball Kid Sean Waltman Captain Lou Albano Louis Albano Caribbean Kid Juan Rivera Carl Oulette Carl Oulette Chad Austin Chad Slivenski Chains Brian Harris Chainsaw Charlie Terrence Funk Charlie Norris Charles Norris Chavo Guerrero Jr Salvador Guerrero III Chaz Charles Taylor Chaz Taylor Charles Taylor Cheetah Kid Ted Petty Cheif Jay Strongbow Joesph Scarpa Cheif Jay Strongbow Jr Don Factor Cheif Jules Strongbow Frank Hill Chief Wahoo McDaniel Ed McDaniel Chris Benoit Chris Benoit Chris Candido Chris Candido Chris Canyon Christopher Pallies Chris Jericho Christopher Irvine Chris Spirit Chris Candido Christopher Love Bert Prentice Chris Von Erich Chris Adkison Chris Youngblood Chris Romero Chyna Joanie Lee Cien Caras Carmela Reyes Coach John Tolos Cocoa Samoa John Reiher Col. DeBeers Ed Wikowski Col. DeKlerk Ted Petty Col. Mustafa Kozrow Viziri The Colorado Kid Micheal Rapata Col. Robert Parker Robert Welch The Convict Kevin Wacholte Cowboy Bill Watts Bill Watts Cpl. Kirschner Mike Kirschner Craig PitBull Pittman Craig Pittman Crazy Luke Williams Luke Wickens Crippler Canyon Christopher Pallies Crush Brian Adams Crusher Yurkhov Scott Bigelow Curt Hennig Curt Hennig Curtis Thompson Curtis Thompson Damien Demento Phillip Theis Damien Stone James Stone Dangerous Dan Spivey Daniel Spivey Dan Severn Dan Severn Dark Patriot Douglas Gilbert Dave Taylor Dave Taylor Davey Boy Smith David Smith David Sammartino David Sammartino David Von Erich David Atkison Dean Douglas Troy Martin Dean Malenko Dean Simon The Patriot "Del Wilkes" Del Wilkes Destroyer Randy Poffo Diamond Dallas Page Paige Faulkenberg Dick Murdoch Dick Murdoch Dick Slater Van Slater Dick The Bruiser Richard Afflis Dick Warren Nicholas Bockwinkel Diesel (New) Glen Jacobs Dink Tiger Jackson Dino Bravo Adolpho Brescino Dirty White Boy Tony Anthony The Dirty Yellow Dog Barry Windham D-Lo Brown A.C. Conner Doink Ray Apollo Doink 2 Steve Kiern Doink 3 Steve Lombardi Doink 4 Ray Liccachelli Dok Hendrix Mike Seitz Don Bruise Don Harris Dory Funk Jr Dorrance Funk Jr Doug Furnass Dwight Furnass Doug Gilbert Douglas Gilbert Dragon Master Kazuo Sakurada Dr. Ben Casey Tom Pritchard Dr. Feel Good Paul Taylor Dr. X Tom Pritchard Duane Gill Duane Gill Dude Love Mike Foley Duke The Dumpster Drose Mike Drose Dusty Rhodes Virgil Runnels Dynamite Kid Tom Billington Earl of Eaton Robert Lee Eaton Earthquake John Tenta Edge Adam Copeland Eli Blu Ron Harris Elizabeth Elizabeth Hulette El Matador Merced Solid El Solitario Roberto Gonzalez Kruz Eric Bischoff Eric Bischoff The Executioner Terry Gordy Faarooq Ron Simmons The Fabulous Lance Kevin William Vaughn Fallen Angel Nancy Sullivan Fantasio Del Rios Fire Cat Brady Boone Fit Finley David Finley Flash Funk Charles Skaggs Flying Fuji Yamada Keiichi Yamada Flying Scorpio Charles Skaggs Francine Francine Fourmier Freddie Blassie Fred Blassman Freddie Joe Floyd Tracey Smothers Freedom Fighter Bob James Jr Friar Ferguson Micheal Shaw Fritz Von Erich Jack Atkison Fuerza Guerrera Luis Ramirez The Gamesmaster Kevin Francis Sullivan Gangrel David Heath Genichiro Shinade Genichiro Tenryu The Genius Lanny Poffo Gensai Shinzaki Kensuke Shinzaki Gentleman Chris Adams Chris Adams Gentleman Johnny Walker Johnny Walker George The Animal Steele Jim Myers Giant Paul Wright Giant Baba Shoei Baba Giant Gonzalez Jorge Gonzalez Giant Jean Ferre Andre Rousimoff Giant Machine Andre Rousimoff Giant Ninja Ron Riess Giant Rousimoff Andre Rousimoff Gino Hernandez Charles Wolfe Glacier Ray Lloyd Glenn Osbourne Glenn Osbourne Glory Paul Centopani The Golden Greek John Tolos Goldust Dustin Runnels The Goon Bill Irwin Gorgeous George George Wagner Gorilla Monsoon Robert Marella Grand Wizard Ernie Roth The Grappler Johnny Walker Great Kusatsu Masatake Kusatsu The Great Kokina Rodney Anoia The Great Malenko Lawrence Simon The Great Mortimer Harley Race The Great Nita Atsushi Onita The Great Pogo Tetsuo Sekigawa The Great Sasuke Masanori Murakawa The Great Snuka James Reiher The Great Wizard Kevin Francis Sullivan Greg The Hammer Valentine John Winiski Jr Hacksaw Butch Reed Bruce Reed Hacksaw Jim Duggan Jim Duggan Haito Thomas Boric Haku Uliuli Fifita Hakushi Kensuke Shinzaki Hard Work Bobby Walker Bobby Walker Harley Race Harley Race Harvey Wippleman Bruno Lauer Heavy Metal Erick Casas Ruiz Hector Garza Hector Segura Henry Godwinn Mark Canterbury Hercules Ray Hernandez Herman the German Ulf Nadrowski Hillbilly Jim Jim Morris Hiro Matsuda Yasuhiro Kojima Hiroyoshi Tenzan Hiroyoshi Tenzan Honky Tonk Man Roy Wayne Ferris Horace Boulder Micheal Bollea Hoss Funk Dorrance Funk Jr Hot Stuff Eddie Gilbert Thomas Edward Gilbert Hulk Boulder Terrence Gene Bollea Hulk Hogan Terrence Gene Bollea Hugh Morrus Bill DeMott Humongous Randy Lewis Hunter Hearst Helmsley Jean-Paul Levesque Hussein Arab Kozrow Viziri } if ($alph == "io") { ?> Ian Rotten John Williams Ice Train Harold Raines The Interrogator Robert Mallay The Invader Tony Anthony The Iron Sheik Kozrow Vaziri IRS Mike Rotundo Irwin R Scheister Lawrence Rotunda Isaac Yankem DDS Glen Jacobs Ivan Koloff James Parris Ivan Putski Joe Bednarski Jack Tunney Jack Tunney Jacob Blu Don Harris Jacques Rougeau Jacques Rougeau Jado Shoji Akiyoshi Jake "The Snake" Roberts Aurelian Smith Jr Jared Grimm Don Harris Jason Grimm Ron Harris Jason The Terrible Roberto Rodriguez Jay Youngblood Jay Romero Jean Pierre LaFitte Pierre Ouellette Jeep Swensen Robert Swenson Jr Jeep the Mercenary Robert Swenson Jr Jeff Jarrett Jeff Jarrett Jeff Warner Jeff Warner Jensei Shinzaki Kensuke Shinzaki Jerry "The King" Lawler Jerry Lawler Jesse James Brian James Jesse "The Body" Ventura James Janos Jim Backlund James Richland Jim Cornette James E. Cornette Jim Duggan James Duggan Jimmie Jack Funk Jesse Barr Jimmy Graffitti James Richland Jimmy Hart James Hart Jimmy Jam Garvin James Williams Jimmy Kealoha James Reiher Jimmy Shoulders Jimmy Shoulders Jimmy Superfly Snuka James Reihner Jim Neidhart Jim Neidhart Jim Powers James Manley Jim Richland James Richland Jim Ross Jim Ross Jody Malenko Jody Simon Joey Styles Joe Bonsignoe John Kronus George Caiazo John Nord John Nord Johnny Ace John Laurinidas Johnny B. Badd Marc Mero Johnny Gunn Tom Brandi Johnny Polo Scott Levy Johnny Stonewall Lawler John Williams Johnny Valentine Johnathan Winiski Johnny Vargo Johnathan Winiski Jr Johnny West Kevin Francis Sullivan John Tenta John Tenta Jomo Kenya James Richland JT Smith John Smith The Juicer Art Barr Jumbo Tsuruta Tamani Tsuruta Jumpin Jim Brunzell Jim Brunzell Junkyard Dog Sylvester Ritter Jushin Thunder Liger Keich Yamada Justin Credible PJ Walker Justin Hawk Bradshaw John Hawk Juventud Guerrera Anibal Gonzalez JW Storm Jeff Warner Kain Glen Jacobs Kama Mustafaa Charles Wright Kamala James Harris Kamikaze Kid Sean Waltman Kato Thomas Boric Kendall Windham Kendall Windham Kendo Nagasaki Kazuo Sakurada Kendo the Samurai Robert Smedley Kendo the Samurai III Brian Logan Ken Patera Ken Patera Ken Shamrock Ken Shamrock Kensuke Sasaki Kensuke Sasaki Kerry Von Erich Kevin Adkisson Kevin Caldwell Kevin Francis Sullivan Kevin Christian Kevin Lawler Kevin Kelly Kevin Wacholte Kevin Nash/Diesel/Oz/Vinnie Vegas Kevin Nash Kevin Sullivan Kevin Francis Sullivan Kevin Von Erich Kevin Adkisson Killer Karl Wallace Carl Oulette Killer Khan Masashi Ozawa Killer Kowalski Walter Kowalski Kim Chee Steve Lombardi Kim Duk Masanori Toguchi King Kong Scott Thompson King Konga Sionne Vailhai King Kong Bundy Christopher Pallies King Pogo Tetsuo Sekigawa Kip Winchester Martin Sopp Kloudi Jimmy Shoulders Kokina Maximus Rodney Anoia Koko B. Ware James Ware The Komet Kid Thomas Boric Konan 2000 Scott Bednarski Kurasawa Manabu Nakanishi Kwang Juan Rivera Lady Blossom Jeanne Clarke Lance Von Erich Kevin William Vaughn Lani Kealoha James Reiher La Parka Adolpho Tapia Larry Zbyszko Larry Whistler Leapin Lanny Poffo Lanny Poffo Leatherface Tim Patterson Leif Cassidy Al Sarven Lex Luger Lawrence Pfohl Lightning Kid Sean Waltman The Crusher Reggie Lisowski Little Guido James Stone Lizmark Jr Juan Bannos Jr Lt. James Earl Wright Dale Veassy Lucifer Kevin Francis Sullivan Ludvig Borga Tony Halme Luna Vachon Angel Vachon Macho Midget Tiger Jackson Mad Dog Vachon Maurice Vachon Mad Monk Micheal Shaw Makkan Singh Micheal Shaw Manabu Nakanishi Manabu Nakanishi Maniac Matt Borne Matthew Osbourne Mankind Michael Foley Man Mountain Rock Darryl Peterson Marc Mero Marc Mero Marcus Bagwell Marcus Bagwell Mark Henry Mark Henry Mark Starr Mark Ashford-Smith Mark Youngblood Mark Romero Marlena Terry Runnels Marty Jannetty Marty Jannetty Masa Chono Masahiro Chono Masahiro Chono Masahiro Chono Masa Saito Masa Saito Masked Avenger Chris Adams The Masked Canadian Rodderick Tooms Masked Destroyer Walter Kowalski The Masked Invader Jose Gonzales Masked Outlaw Dorrance Funk Jr Masked Superstar William Eadle Mass Transit Eric Kulas The Master Kevin Francis Sullivan The Master Blaster Kevin Nash Master of Pain Mark Callaway Maximillion Moves Thomas Boric Max Moon Tom Boric Maxx Payne Darryl Peterson Mean Mark Callous Mark Callaway Mean Mike Enos Micheal Enos Mega Maharishi Ed Wikowski Meng Uliuli Fifita Michael PS Hayes Michael Seitz Michael Seitz Michael Seitz Midnight Rider Virgil Runnels Midnight Soldier Bryan Adams The Mighty Yankee Tony Anthony Mike Quackenbush Micheal Spillane Mike Rapata Micheal Rapata Mike Samples Mike Samples Mike Shaw Micheal Shaw Mike Von Erich Mike Adkisson Mikey Whipwreck Mike Watson Mil Mascaras Aaron Rodriguez The Miser Angelo Poffo The Missing Link Bryan Dewey Robertson Moadib Anthony Norris Mondo Kleen Phillip Theis Monkey Magic Hiro Wakida Monster Ripper Rhonda Singh Monster Rousimoff Andre Rousimoff Moondog King Edward J. White Moondog Spike William Smithson Moondog Spot Larry Lantham Mortis David Ashford-Smith Mountie Jacques Rougeau Jr. Mr. Fuji Harry Fujiwara Mr. Hughes Curtis Hughes Mr. Ito Hiroshi Ueda Mr. Madness Randy Poffo Mr. Matsuda Yasuhiro Kojima Mr. Monday Night Rob Szatkowski Mr. Onita Atsushi Onita Mr. Pogo Tetsuo Sekigawa Mr. Saito Masa Saito Mr. Sakurada Kazuo Sakurada Mr. Shima Akio Sato Mr. Wrestling Dick Steinborn The MVP Steve Lombardi M Wallstreet Lawrence Rotunda Nailz Kevin Wacholtz Narcissus Lawrence Pfohl Negro Casas Jose Casas Ruiz New Jack Jerome Young Nicholas Bockwinkel Nick Bockwinkel Nick Patrick Nick Hamilton Nicoli Volkoff Josip Peruzovic The Night Breeder Anthony Norris Nightmare Freddy Douglas Gilbert Nikita Koloff Scott Simpson Norman Micheal Shaw Ole Anderson Al Rogowski One Man Gang Jerry Grey Owen Hart Owen Hart Ox Baker Doug Baker } if ($alph == "nz") { ?> Papa Shango Charles Wright Pat Kelly Victor Arko Pat Patterson Pierre Clemont The Patriot Del Wilkes Pat Tanaka Patrick Tanaka Paul Bearer William Moody Paul Diamond Thomas Boric Paul E. Dangerously Paul Heyman Paul Ellering Paul Ellering Paul Neu Paul Neu Paul Orndorff Paul Orndorff Paul Roma Paul Centopani Peaches Lori Fullington The Pegasus Kid Chris Benoit Perry Saturn Perry Satullo Pete Tazello Peter Senerco Philip LaFon Philip LaFon Phinius Godwinn Dennis Knight Pitbull Psycho Mike Gary Wolfe Playboy Buddy Rose Paul Perschman Power Warrior Kensuke Sasaki The Predator Micheal Bollea Prince Iaukea Mike Hayner The Professional Douglas Gilbert Professor Ito Hiroshi Ueda Psychosis Dionico Castellanos Punisher Mark Callaway Pussycat Perkins Larry Shreere Rad Radford Louis Muccioli Rambo Luc Poirier Rambo Sakarrada Kazuo Sakurada Randy Savage Randy Poffo Ranger Ross Robert Ross Raven Scott Levy Raymond Rougeau Raymond Rougeau Razor Ramon (Original) Scott Hall Razor Ramon (New) Rick Bogner Recon Barry Buchanon Red Knight Barry Horowitz Red Rooster Paul Taylor Renegade Richard Williams Repo Man Barry Darsow Rex King Mark Smith Rey Mysterio Jr Oscar Gonzalez Rhonda Singh Rhonda Singh Ric Flair Richard Fleihr Richard Slinger Richard Acelinger Rick Martel Richard Vigneault Rick Rude Rick Rood Ricky The Dragon Steamboat Richard Blood Riki Choshu Mitsuo Yoshida Ring Master Steve Williams Rio Rogers Bruce Pritchard Rip Rogers Rip Rogers Roadie Brian James Robbie V Rob Szatkowski Robert Fuller Robert Welch Robert Gibson Robert Kane Robin Green Nancy Sullivan Rob Van Dam Rob Szatkowski Rob Zakowski Rob Szatkowski Rocco Gibraltar Mike Droese Rockabilly Kipp Sopp Rockin’ Robin Robin Smith Rocky Maivia Dwayne Johnson Roddy Piper Rodney Toombs Ron Bruise Ron Harris Ron Fuller Ronald Welch Ron Simmons Ron Simmons Ron Studd Ron Riess Rowdy Roddy Piper Rodderick Toombs Rugged Ronnie Garvin Roger Barnes Saba Simba Anthony White Sable Rena Mero Sabu Terry Brunk Sabu The Wildman John Reiher Sailor White Edward J. White Salvatore Sincere Tom Brandi Sam Houston Mike Smith Samurai Shiro Shiro Koshinaka Sandman James Fullington Sapphire Juanita Wright Satoru Sayama Satoru Sayama Saturn Perry Satullo Savio Vega Juan Rivera Scott Anthony Scott Levy Scott Armstrong Scott James Scott Norton Scott Norton Scott Putski Scott Bednarski Scott Studd Scott Antol Scott Vick Scott Vick Scotty Polo Scott Levy Sensational Sherri Sherri Martel Sensational White Phantom Nicholas Bockwinkel Sgt. Slaughter Robert Remus Shane Douglas Troy Martin Shaquille Ali Tracey Smothers Shark John Tenta Shawn Michaels Michael Hickenbottom Shinjiro Otani Shinjiro Otani Shinobi Allen Swarven Sid Justice Sidney Ray Eudy Sid Vicious Sidney Ray Eudy Sinja Akio Sato Sir Charles Charles Wright Siva Anthony Norris Slaughterhouse Kevin Francis Sullivan Soultaker Charles Wright Spellbinder Del Rios Spider Randy Poffo Spike Dudley Matthew Hyson Squire Dave Taylor Dave Taylor The Stable Stud Barry Windham Stagger Lee Sylvester Ritter Stalker Barry Windham Stan Stasiak Stan Stipich Starship Eagle Daniel Spivey Sterling Gold Terrence Gene Bollea Steven Regal Steven Regal Stevie Richards Steve Richards Sting Steve Borden The Stomper John Quinn Stone Cold Steve Austin Steve Williams The Sultan Solofa Fatu Sunny Noreen Tamara Fytch Super Assassin Terry Szopiniski Super Calo Tracy Santenum Super Delfin Hiro Wakida Super Destroyer Terrence Gene Bollea Super Dolphin Hiro Wakida Super Nova Michael Moraldo Super Tiger Satoru Sayama Super Vader Leon White Sycho Sid Sid Eudy Taka Michinoku Takao Yashida Tami Snuka James Reiher Tarzan Tyler Lauren Camile Tourville Tasmaniac Peter Senerco Tasmanian Devil Peter Senerco Tatanka Christopher Chavis Taz Peter Senerco The Teaser Glen Gilburdy Ted DiBiase Ted DiBiase Teddy Long Theodore Long Temja El Mongol Masashi Ozawa Tennessee Stud Robert Welch The Texan Robert Windham The Terrorist Brian Yandrisovitz Terry Funk Terry Funk Terry Garvin Terry Simms Terry Snuka Terry Brunk Terry Taylor Paul Taylor Texas Tornado Kevin Adkisson Tiger Ali Singh Ali Singh Tiger Chang Lee Masanori Toguchi Tiger King Satoru Sayama Tiger Mask Satoru Sayama Tim "Mr Wrestling" Woods Tim Woods The Titan Richard Bogner Tito Santana Mercedes Solis T.L. Hopper Tony Anthony TNT Juan Rivera Tom Brandi Tom Brandi Tommy Dreamer Tom Laughin Tommy Wildfire Rich Thomas Richardson Tonga John Sionne Vailhai Tony Atlas Anthony White Tony Norris Anthony Norris Too Cold Scorpio Charlie Skaggs Tracey Smothers Tracey Smothers The Trooper Del Wilkes Trucker Norman Micheal Shaw Tugboat Fred Ottman Tugboat Thomas Fred Ottman Tully Blanchard Tully Blanchard Typhoon Fred Ottman Ulf the Cruel Ulf Nadrowski Ulf Hermann Ulf Nadrowski Ulf Ranger Ulf Nadrowski Ultimo Dragon Yoshihire Asai Umanosuke Ueda Hiroshi Ueda Uncle Cletus Godwinn Tony Anthony Undertaker Mark Callaway Fake Undertaker Brian Harris US Steel Fred Ottman Vader Leon White Val Venis Sean Morley The Vampire David Smith The Viking John Nord Vince Michael Jones Virgil Michael Jones VK Wallstreet Lawrence Rotunda Waldo Sieber Bill Sheppard Waldo Von Erich Bill Sheppard Warlord Terry Szopiniski War Machine Raymond Traylor Warrior/Ultimate Warrior Jim Helwig Waylon Mercy Daniel Spivey Wayne the Train Bloom Wayne Bloom White Pegasus Chris Benoit Wild Pegasus Chris Benoit The Wizard Bruce Pritchard Woman Nancy Sullivan X-Pac/Syxx/1-2-3 Kid Sean Waltman The Yellow Dog Brian Pillman Yellow Dog Tom Zenk The Yetti Ron Riess Yokinoshima Sionne Vailhai Yokozuna Rodney Anoia Yoshiaki Yatsu Yoshiaki Yatsu Young David David Smith Zak Bladz John Williams Zebekiah Wayne Cowan Zerac Amala Larry Shreere Zeus Tim "Tiny" Lister Z-Man Tom Zenk } ?>

