WWE and NBC Reportedly Discussing the Return of Saturday Night’s Main Event

It looks like we could be getting even more WWE programming in our lives, as WWE and NBC are reportedly discussing the return of Saturday Night’s Main Event.
According to Cageside Seats, the two sides have been talking about the return of the show as an occasional special, which will air in its old time slot of 11:30PM eastern time.
It’s been nearly ten years since the last episode of Saturday Night’s Main Event, which aired on August 2, 2008. The show was headlined by a Jeff Hardy vs. Edge match, and the undercard featured three matches: Paul London vs. Charlie Haas, JBL, Kane, Cody Rhodes, and Ted DiBiase Jr vs. John Cena, Batista, JTG, and Shad, and The Great Khali vs. Jimmy Wang Yang.
HULK HOGAN ALWAYS THE BESTS WWE. THE ROCK DEWAYNE SUCK! UNDERTAKER SUCK TOO!!!
BROCK LUSGER SUCK TOO!!!! SHAWN MICHANEL SUCK THAT A FLAGGIT!!!!!!!!!
HULK HOGAN BETTER THAN SID JUSTICE WITH BROKEN LEG —HAHAHAHAAH!
HULK HOGAN BETTER THAN RICK FAIR STATE FAIR FLAGGIT!!!!!! WWE RAW SUCK AND THE ROCK SMACKDOWN GAY!!!!!!!!! NOW SATURDAY NIGHT MAIN EVENT IS BETTER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!JUST KEEP
HULK HOGAN AT HIS BEST!!!!!!!!!!!!!!!! MEGA POWERS WERE THE DAYS BUT IS REALLY THE COOL WWE LEADER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
NOW DAYS MANY PEOPLE ALL OVER THE WORLD ARE NOT WATCHING
WRESTING : BECAUSE THERE ARE MANY HOMELESS PEOPLE.
THERE TOO MANY COX CHANNELS AND NOT MUCH MONEY ANYMORE!!!!!!!!!!!
AND IM TELL YOU THE FACTS. WWE NEED MORE HULK HOGAN.
HE NOT THE HALL OF FAMER STUFF ANYMORE. SO JUST LET HULK HOGAN BE HIMSELF!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NOT THE WCW DAYS— NO NO NO NO. AND NOT THE HULKERS. NO NO NO. BUT THE
HULK RULES HULK RULES HULK RULES HULKAMAINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HE HAVE TOO BE LIKE DID
WHEN HULK HOGAN WERE FIGHTING ZEUS!!!!!!!!!!! BUT JUST IN A NEW NEWER WAY.
BUT PLEASE DON’T PLAY WITH HULK. HOGAN NEED TOO BE HARDCORE. UNDERTAKER IS NOT RIGHT. UNDERTAKER COPY TOO MUCH FROM HULK HOGAN. SSI DISABILITY NEED MORE MONEY’
SO THAT MANY HOMELESS PEOPLE CAN WATCH TV. FROM YOUNG AND OLD.
JOHN CENTA AND THE ROCK ARE FLAGGIT NOW AND STUPIED. SO LET THEM KISS AND MAKE UP!!!!! GOLDBIRD AND STING , LIKE DOWN DWN.
JERRY LAWER SUCKS COME ON WWE.
WWE NEED TOO STOP RAW AND SMACDOWN. ANYWAY THERE TOO MANY JEFF HARDY FLAGGITS.
AND DARK DAYS. MAN MAN ITS TOO STUIPED TOO WATCH NOW!!!!!!!!!!! IT TOO MANY BROKEN NEW WRESTLERS TODAY!!!!! JUST UNDERSTAND THAT. HULK HOGAN COOLER.
I MEAN GOLDDUST WERSTLER GOT RAPE BY RICK RUDE!!!!!!!!!! ULTAMTE WARROIR SUCKS.
HULK HOGAN MORE HARD CORE. HHH SUCKS1!!!!!!!!!!!! DX SUCK AND ALL THESE NEW FLAGGIT SUCK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UFC SUCK UFC SUCK UFC SUCK.
VERY PERSON GET BEATEN THE FIRST DAY AS CHAMPION. SO UFC SUCK
RICK FAIR DAUGTER WEAK. BUT SEXY. ANYWAY — JOHN CENTA AND THE ROCK HAVE TOO EASY!!!!!!!!!!!!11 THEM FLAGGIT