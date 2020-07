Tonight’s AEW Dynamite Lineup: Cody vs Warhorse, Tag Team Title Match, State Of The Industry Address & More

Announced for tonight’s episode of AEW Dynamite on TNT is…

— AEW World Tag Team Title Match: Hangman Page (c) & Kenny Omega (c) vs. The Dark Order (Evil Uno & Stu Greyson)

— TNT Title Match: Cody (c) vs. Warhorse

— Tornado Tag: Jon Moxley & Darby Allin vs. Brian Cage & Ricky Starks

— 10-Man Tag: The Inner Circle (Chris Jericho, Santana, Ortiz, Sammy Guevara & Jake Hager) vs. Best Friends & Friends (Orange Cassidy, Chuck Taylor, Trent, Luchasaurus & Jungle Boy)

— Hikaru Shida vs. Diamante

— Plus, MJF will deliver a “State of the Industry” address!

